7 طرق لشراء تذاكر السكة الحديد أسهلها «أونلاين»

أتاحت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، أماكن لبيع تذاكر القطارات إضافة إلى إتاحتها أون لاين، انطلاقاً من مبدأ التسهيل على جمهور رواد السكك الحديدية، في إطار تطوير المنظمومة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد قنوات بيع التذاكر وأماكن توافرها، وفقًا لما حددته الهيئة، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن بيع تذاكر قطارات السكة الحديد

1ـ نوافذ حجز وصرف التذاكر بالمحطات والتي يبلغ عددها 196 شباك مكيف وعدد 97 شباك مميز.

2ـ مكاتب المدينة بعدد33 مكتب موزعة بالهيئات القضائية والنوادي والجامعات وبياناتها كالتالي:

ـ يوجد 16 مكتب مدينة بالقاهرة وهي: ألماظة، مصر الجديدة، الدقي، باب اللوق، حلوان، نقابة الصحفيين، نادي القضاه، مجلس الشعب، المعادي، الأزهر، عابدين، كوبرى القبة، شبرا، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، السيدة زينب.

ـ يوجد 4 مكاتب بالاسكندرية وهي: مكتب المنشية، سبورتنج، نادي القضاة، المنتزه.

ـ مكتب نادي قضاة طنطا بمنطقة وسط الدلتا.

ـ يوجد 7 مكاتب بالمنطقة الوسطى: نادي قضاة أسيوط، نادي القضاة بالمنيا، نادي القضاة بسوهاج، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، نادي قضاة بني سويف.

ـ يوجد 5 مكاتب بالمنطقة الجنوبية: نادي قضاة أسوان، نصر النوبة، جامعة أسوان، نادى قضاه قنا، جامعة قنا.

3ـ إتاحة خدمة الحجز بالتليفون عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.

4ـ حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكرالذاتية TVM وهي موجودة بمحطات: القاهرة، بنها، سيدي جابر، الاسكندرية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، نادي 6 أكتوبر.

5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (الإنترنت) وموقع الحكومة الإلكتروني.

6ـ صرف التذاكر بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات داخل القطارات والأبواب.

7ـ تمّ تدعيم المحطات بإنشاء 58 منفذ بيع جديد تيسيرا على جمهور المسافرين .

جدير بالذكر أنَّ الهيئة القومية لسكك حديد مصر أطلقت بالتزامن مع العام الجديد 2021، موقعها الرسمي بعد تطويره بهدف خدمة الجمهور، وتحقيق التواصل بشكل هادف، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بهيئة السكك الحديدية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ونوهت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنَّ الموقع يتضمن جميع أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور، بالإضافة إلى إتاحة خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.