«التضامن»: غلق باب التقدم لشغل 78 وظيفة بـ26 جامعة خلال ساعات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ اليوم الاثنين، الموافق 18 يناير، آخر موعد للتقدم لشغل وظائف مسؤول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، ومسؤول أنشطة توعوية، ومدير وحدة التضامن الاجتماعي بالوحدات الاجتماعية بـ26 جامعة، مشيرة إلى غلق موقع التقديم خلال ساعات.

وقال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسة الاجتماعية، إنّ 65 ألف خريج تقدموا لشغل الوظائف الثلاث التي أعلنت عنها الوزارة، في 25 جامعة حكومية حتى الآن إضافة إلى جامعة الأزهر.

كانت وزارة التضامن قد أعلنت فى 4 يناير الجاري عن توفير 3 وظائف لخريجي كليات الحقوق، والآداب قسم علم النفس، وكليات الخدمة اجتماعية بـ26 جامعة، بإجمالي 78 خريجًا، على أن تنتهى مدة التقديم اليوم.

شروط التقدم للوظائف:

وتضمنت شروط التقدم للوظائف التي أعلنت عنها الوزارة في الآتي:

1- يجيد الحاسب الآلي.

2- الحصول على مؤهل عالٍ من كليات الخدمة اجتماعية، والحقوق، والآداب قسم علم النفس.

3- اجتياز المقابلات الشخصية.

5- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

6- يفضل السن الصغير حتى يكون قريب من الطلبة.

7- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية (جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر).

وتقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الإيميل solidarity.uni@moss.gov.eg ، مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

وتعد الوظيفة تعاقد ضمن مشروع وحدات التضامن داخل الجامعات المصرية، والتي تعمل على إتاحة قروض ميسرة السداد من بنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، ودعم طلاب ذوى الاعاقة، وتقديم أجهزة تعويضية ودعم نقدى وعيني لهم، وتعزيز روح التطوع والمشاركة في العمل العام.