وزيرة التضامن توضح أسباب التحفظ على 413 جمعية: تنتمي لجماعات إرهابية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لم توقع أي عقوبات على الجمعيات سوى 413 جمعية فقط، حيث جرى التحفظ على أموالها، لأنها كانت جمعيات تنتمي لجماعات إرهابية، منوهة بأن العمل في هذه الجمعيات لم يتوقف أو تأثر بعض الفئات، ولكن تديرها الوزارة مع جهات أخرى نيابة عنها لصالح المستفيد، مؤكدة أن تدخل الدولة كان حريصا على مصلحة الأمن العام.

متابعة نتائج الجمعيات من مزايا اللائحة الجديدة

وأضافت «القباج»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه من ضمن مزايا لائحة قانون الجمعيات، هي مسألة المتابعة بين النتائج التي تقوم بها الجمعيات الأهلية وربطها بمتطلبات وفجوات التنمية في مصر، فمن الضروري أن تعرف الوزارة على سبيل المثال الجمعيات التي تعمل في مجال الصحة.

موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية ذاتية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات التي تحصل على موارد ولا تنتج النتائج المطلوبة، يتم مساءلتها من قبل اللجنة المختصة، لأن هذه الموارد تأتي لصالح مصر، ومن حق الجهة المختصة والمجتمع المدني كافة، مساندة الدولة للجمعيات التي تعطي نتائج رائعة، لافتة إلى أن موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية ذاتية، ويسمح لوزارة التضامن بالاستثمار في أموال الصندوق لدعم الجمعيات.

مدة توفيق أوضاع الجمعيات عام كامل

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المدة المسموح بها للجمعيات لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات عام كامل، وهناك إجراءات سهلة في توفيق الأوضاع نظرا لأن النظام الجديد كله مميكن، حيث يتم في البداية تقديم الأوراق، ثم تحصل على الموافقة بعد 60 يوما بشكل تلقائي، طالما لم تخطر بأن الأوراق أو المستندات ناقصة.