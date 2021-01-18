لخريجي «آداب اجتماع» بأسوان.. «التضامن» تعلن عن وظيفة «مدير حالة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فرصة عمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وذلك لخريجى آداب اجتماع وخدمة اجتماعية، بشرط توافر ما يلى:

شروط التقدم لوظيفة «مدير حالة»

- مؤهل جامعي في مجال العلوم الإنسانية «يفضل خريجو آداب اجتماع أو الخدمة الاجتماعية».

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب.

- لا يقل السن عن 25 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

- التفرغ التام.

- القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية.

- القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية.

- القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر.

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة.

- قدرة على فهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

- القدرة على وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية "الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل".

- تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة "طبقا لخطة التأهيل" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل.

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل.

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق.

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذلك السجلات.

- إدخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

مكان العمل:

- إدارات التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان .

يقتصر التقديم على الإدارات الاجتماعية التالية "أسوان ،دراو ، سلوا ، نصر، كوم امبو ، كلابشة".

إجراءات التقدم

- يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم وظيفة مدير حالة بعنوان الايميل.

- أو تسلم باليد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة أسوان، مع ذكر اسم الوظيفة "مدير حالة بأسوان".

آخر موعد للتقديم 31 يناير 2021