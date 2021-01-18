وزيرة التضامن: مصر بها 52 ألف جمعية أهلية و59 مؤسسة أجنبية

وجَّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للمجتمع المدني بأكمله في مصر لصدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 الخاص بالجمعيات الأهلية، قائلة إن صدور اللائحة يعتبر شكلا من أشكال الطفرة الجديدة في المجتمع، والعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، واصفة المجتمع المدني بأنه من الكيانات المهمة للغاية، والدولة تؤمن بشدة للشراكة معه في هذه المرحلة.

الجمعيات الأهلية تساهم في علاج 50% من الفقراء

وأضافت «القباج»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المجتمع المدني يمثل قطاعات كثيرة، في العديد من المجالات ولا سيما الصحة والتعليم والبيئة والمشروعات الصغيرة والطفولة والأيتام، لافتة إلى أن المجتمع المدني له الكثير من الأدوار التي يقوم بها على مستوى برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، و50% من الفقراء يساهم في علاجه الجمعيات الأهلية وكثير من الحضانات للأطفال تقدمها الجمعيات الأهلية.

الجمعيات الأهلية الأقرب للمجتمع

وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية هي الأقرب للمجتمع ومنتشرة في الريف أو المناطق المختلفة، نظرا لأن الجمعيات بها مستويات مختلفة، منها جمعيات كبيرة تساعد الدولة في برامج قومية، منها جمعيات صغيرة تساهم في تطوير القرى، والخلاف الذي حدث في 2017 في صدور القانون رقم 70، وكانت الكثير من الجمعيات لم تكن راضية عليه.

القيادة السياسية كانت لها رأي سديد في تعديل قانون الجمعيات

وتابعت أنه بفضل القيادة السياسية الواعية والذي كان له رأي سديد في الاستجابة لهذه الطلبات لتعديل مواد القانون السابق وبالفعل تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من التضامن والعدل والداخلية والخارجية والمجالس النيابية والوزارات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهيئة الرقابة الإدارية وخبراء وممثلين عن مجلس النواب لتعديل القانون.

أي دولة لا يمكن الاستهانة بدور الجمعيات

وأوضحت أنه يوجد في مصر 52 ألف جمعية أهلية، و59 مؤسسة أجنبية، ما تعد كيانات كثيرة ولا يمكن الاستهانة بها، وسمات أي دولة ألا تعمل وحدها، ولكن الدول المتقدمة تنظم العمل ولا تعمل بنفسها، جزء كبير من العمل والنتائج تقوم به الجمعيات.