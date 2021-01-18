فض حفل زفاف وتغريم 45 مواطنا لخرق الإجراءات الوقائية بالأقصر

واصل رؤساء مجالس المدن فى محافظة الأقصر حملاتهم المكثفة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وشنت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة اللواء محمد الصحصاح، حملة ليلية مكبرة، اليوم، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 أشخاص بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة50 جنيها.

كما تم فض فرح فى قاعة أفراح بدون ترخيص لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الغلق وتشميع قاعة الأفراح لمدة اسبوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.

شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، وادارات المتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية .

وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيها.

كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.

وشن مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19فردا بدون الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيه.

كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.

وتحرر عدد 19محضرا متنوعا بينهم ١٠ إشغالات و٦ إدارة محال بدون ترخيص و ٣ محاضر نظافة.

شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية .وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.