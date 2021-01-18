فض حفل زفاف وتغريم 45 مواطنا لخرق الإجراءات الوقائية بالأقصر
01:14 م | الإثنين 18 يناير 2021
غلق مقهى
واصل رؤساء مجالس المدن فى محافظة الأقصر حملاتهم المكثفة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.
وشنت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة اللواء محمد الصحصاح، حملة ليلية مكبرة، اليوم، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7 أشخاص بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة50 جنيها.
كما تم فض فرح فى قاعة أفراح بدون ترخيص لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الغلق وتشميع قاعة الأفراح لمدة اسبوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.
شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، وادارات المتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية .
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
استهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيها.
كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.
وشن مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
واستهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19فردا بدون الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيه.
كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.
وتحرر عدد 19محضرا متنوعا بينهم ١٠ إشغالات و٦ إدارة محال بدون ترخيص و ٣ محاضر نظافة.
شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية .وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.