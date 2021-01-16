حملة «كلنا معاك» توزع 3 آلاف كمامة بشبرا الخيمة

دشنت جمعية «من أجل شبرا الخيمة» حملة «كلنا معاك» لخدمة أهالي المدينة ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعملت الحملة على تجهيز 3 آلاف كمامة طبية، و2000 زجاجة كحول وتوزيعها على المواطنين مجانا.

وجهزت الحملة جدول بالمناطق المختلفة بشبرا الخيمة حي غرب، وحي شرق، وذلك للبدء في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية.

وأعلنت الحملة عن تواجد انابيب اكسجين واجهزة بخار لخدمة اهالينا بدون مقابل بالاضافة الي صرف علاج كورونا مجانا للغير قادرين .

وقال أحمد عبدالهادي بكير، مؤسس الحملة، إنه تم تخصيص أرقام للاستفسار والمساعدات التي تقدمها الحملة عبر الأرقام التالية: 0246178222 و01069114446.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، تعافي 22 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، وخروجهم من 4 مستشفيات مخصصة لعزل مرضى كورونا.

وسجلت مستشفى بنها التعليمى خروج 4 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس، موضحة أن هناك 48 حالة تم حجزها بالقسم الداخلى بالمستشفى، بالإضافة لحجز 16 حالة أخرى بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وسجلت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة خروج 8 حالات اليوم، كما أنه يوجد 71 حالة بالقسم الداخلي بالمستشفى و10 حالات بالرعاية المركزة، مع انخفاض ملحوظ في أعداد التوافد من مصابي كورونا على المستشفى.

وفي مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها سجلت خروج 7 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا، كما أنه يوجد 60 حالة بالقسم الداخلى، وحجز 13 حالة بالرعاية المركزة

فيما سجلت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة هى الأخرى 3 حالات خروج بعد تعافيهم من الإصابة مع استمرار حجز 23 حالة ما بين إصابة واشتباه بالقسم الداخلى بالمستشفى.

كما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا، والذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء المشخصين في مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.