ضبط 20 مواطنا بدون كمامة في مدينة إسنا جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة، مساء اليوم الأحد، شملت المرور على مواقف السيارات وشوارع المدينة، للتأكد من اتباع كل الإجراءات الحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات، والعقيد طاهر الفخراني رئيس وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة

وتم ضبط عدد 20 مواطنا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري، تم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها، خلال الحملة التي شنتها الوحدة المحلية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون ارتداء الكمامة الواقية، حفاظا على سلامتهم، حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.