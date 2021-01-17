ضبط 20 مواطنا بدون كمامة في مدينة إسنا جنوب الأقصر
11:38 م | الأحد 17 يناير 2021
الحملة فى اسنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة، مساء اليوم الأحد، شملت المرور على مواقف السيارات وشوارع المدينة، للتأكد من اتباع كل الإجراءات الحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات، والعقيد طاهر الفخراني رئيس وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة
وتم ضبط عدد 20 مواطنا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري، تم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها، خلال الحملة التي شنتها الوحدة المحلية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون ارتداء الكمامة الواقية، حفاظا على سلامتهم، حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.