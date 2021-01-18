مدبولي: لو أغلقنا وقت كورونا لتعرضنا لموقف اقتصادي سيء لا يمكن تخيله

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ مجلس الوزراء أصدَر العديد من القرارات في إطار محورين متوازيين هما الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، إذ كانت تعي منذ اللحظة الأولى، أنَّها لو اتبعت منهج غلق الاقتصاد لكانت الدولة المصرية في موقف لا يمكن أحد يتخيله من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان: «عشان كدة ربنا وفقنا وكرمنا إننا باعتراف العالم كله إننا كنا من أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا ومن أقل الدول التي تأثرت بجائحة كورونا، وفي عام 2020 كانت مصر ثاني دولة على العالم بعد الصين فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي، إذ حققت كل الدول معدلات سلبية على مستوى النمو».

وتابع أنَّ كل المؤسسات الدولية تشيد بقدرات الدولة المصرية في الصمود والتصدي لهذه الجائحة الكبيرة، معربًا عن أمله في أن تستمر مصر على هذه المعدلات والعمل على تحسينها في الفترة المقبلة.