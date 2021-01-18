سيدات قرية «العمار» يدشن حملة لمواجهة تداعيات كورونا في القليوبية

دشنت مجموعة من الفتيات والسيدات بقرية «العمار»، التابعة لمركز طوخ بالقليوبية،حملة تحت شعار «معا نستطيع..وتزول المحن»، لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، حيث جري تشكيل فريق يحمل اسم «بصمة»، لتقديم المساعدة لكل أهالي القرية بأنشطة تثقيفية وتوعوية وتقديم الخدمات اللازمة للمصابين بالفيروس وحالات الإشتباه وترسيخ تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الحملة عبر صفحتها بـ«الفيس بوك»، الانتهاء من المرحلة الأولي من أنشتطها حيث جرى توزيع الكمامات بالوحدة الصحية موجهين الشكر والتحية لأهالي القرية على تعاونهم والتزامهم.

وطالبت الحملة بدعم العاملين في المجال الصحي معنويا حتي يتم تقديم خدمات تليق بأهالي العمار والقري المجاورة

وقالت المشاركات في المبادرة من سيدات العمار إن المبادرة تضمنت المرور على المنازل لتوعية السيدات بالإجراءات الوقائية للحفاظ عليهن من فيروس كورونا وأساليب التطهير والنظافة الشخصية ونظافة المنازل باستخدام المطهرات.

كما تشمل المبادرة اهتماما خاص بالأسر التي تتعرض للإصابة بكورونا وتخضع للعزل المنزلي حيث يتم توفير الاحتياجات الأسرية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسي.

وأشارت المشاركات إلى أن دور السيدات هام جدا في توعية السيدات مثلهن بحكم التواجد في أماكن التسوق وشراء المستلزمات وغيرها لتكتمل الملحمة التي يؤديها أهالي القرية في مواجهة فيروس كورونا.

فيما كون أيضا شباب القرية لجنة لمواجهة تلك الأزمة من خلال توفير المستلزمات الطبية وتطهير القرية وتوفير أسطوانات الأكسجين لحالات العزل المنزلي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لحالات الإصابة وتنظيم المواطنين المتعاملين في أماكن التجمعات والتاكيد علي ضرورة إرتداء الكمامات وخاصة في المواصلات ونقاط التجمعات الحيوية.