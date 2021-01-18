خبراء: قرارات الإغلاق الأوربية لن تؤثر على عدد السياح الوافدين لمصر

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن قرارات الاغلاق التام التي اتخذتها دول أوربية رئيسية مصدرة للسياح لمصر مؤخرًا مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، نتيجة ارتفاع نسب الإصابات بين مواطنيها بفيروس كورونا، لن تؤثر على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، مرجعًا ذلك إلى أن تلك الدول متوقفة بشكل شبه تام عن إرسال سائحيها لمصر منذ فبراير الماضي، لذا فإنها خارج حسابات القطاع السياحي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح «فلا»، أن نسب الإشغالات بفنادق الغردقة خلال تلك الفترة ستتراوح ما بين 15 إلى 20%.

ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لن تسيّر رحلات لمصر قبل شهر أبريل

وأضاف عضو جمعية مستثمري السياحة لـ«الوطن»، أن قرارات الإغلاق التام بتلك الدول ستستمر حتى شهر أبريل المقبل، وبعدها ستبدأ شركاتها فى التخطيط لتسيير رحلات بشكل تدريجي لمصر خلال الصيف المقبل، موضحًا أن المدن السياحية المصرية تعتمد حاليًا على الحركة السياحية الوافدة من عدد من الدول مثل أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا وكازخستان، وهناك وعود بتسيير رحلات من كل من ليتوانيا وإستونيا إلى الغردقة بداية من الشهر المقبل.

وأشار «فلا» إلى أنه رغم أن شركة «إيزي جت» تسيّر حاليًا نحو 4 رحلات أسبوعية إلى الغردقة تقل سياحًا من كافة الدول الأوربية خاصة ألمانيا وبريطانيا، إلا ان عدد هذه الرحلات قليل جدًا، ولا تكفي لملء فندق واحد، موضحًا أن القطاع السياحي بالبحر الأحمر يتطلع لزيادة تلك الرحلات خلال الشهور المقبلة، خاصة مع بدء العالم فى استخدام الأمصال الخاصة بكورونا.

من جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن غياب سياح دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا كانت له تأثيرات كارثية على صناعة السياحة المصرية، إلا أن تلك الدول لن تستأنف رحلاتها لمصر حاليًا، لذا فإن قرارات الإغلاق التي اتخذتها لن تؤثر سلبًا على حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن صُناع السياحة يعولون حاليًا على الحركة السياحية الوافدة من دول أوربا الشرقية، خاصة أوكرانيا، إضافة إلى السياحة الداخلية.