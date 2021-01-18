اقتراح من «السياحة» بجولات لـ«منتخبات اليد» في الأقصر وأسوان

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اللجنة ستتقدم بطلب لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة لتنظيم رحلات للأقصر وأسوان لمنتخبات كأس العالم لكرة اليد التي أنهت مشوارها بالبطولة حال رغبت في زيارة المدن الأثرية المصرية قبل مغادرتها لمصر.

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أن اللجنة تعلم صعوبة زيارة المنتخبات خلال فترة المباريات نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة للبطولة والمتمثلة في الفقاعة أو الكبسولة، والتي تمنع خروج الفرق من الفندق إلا لأداء المباريات منعا لإصابة أي من لاعبيها بفيروس كورونا المستجد والسبب الآخر بعد المسافة بين أماكن إقامة الدول المشاركة والأقصر وأسوان، ما قد يسبب إرهاقا لها أثناء البطولة.

وأشار عثمان إلى أن اللجنة والقطاع السياحي بالصعيد سيتحمل تكاليف إقامة تلك المنتخبات حال زيارتها للأقصر وأسوان على أن تقوم شركة مصر للطيران بنقلهم، موضحا أن إقامة بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 بمصر فرصة جيدة للدعاية للمقصد السياحي المصري عالميا، خاصة أن البطولة يشارك بها للمرة الأولى 32 دولة.

رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية: مبادرة «شتي في مصر» ستسهم في زيادة الحركة

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن مبادرة «شتي في مصر» ستسهم في زيادة الحركة بكل المدن السياحية المصرية، مطالبا بضرورة الاهتمام بالسائح المصري وتقديم عروض سعرية مناسبة له لزيارة كل المدن السياحية طوال العام وليس في أوقات الأزمات فقط، لافتا إلى ضرورة استمرار أسعار تذاكر الطيران المخفضة المطروحة من خلال المبادرة لتكون طوال العام.

ومن جهته طالب ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، بضرورة مشاركة شركات السياحة في تنظيم البرامج السياحية للمشاركين بمبادرة «شتي في مصر» كونها قادرة على تسويق البرامج بشكل جيد، منتقدا تجاهل وزارة السياحة والآثار للشركات عند تدشين المبادرة التى بدأت رسميا يوم 15 يناير الجارى وستستمر حتى نهاية الشهر المقبل، مكتفية فقط بالتعاون مع غرفة الفنادق التي لا تمتلك القدرة على تسويق البرامج.