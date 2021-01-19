شروط الحصول على خدمات «التموين».. بينها الموافقة على الرسالة التحذيرية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توصيل كل الخدمات التي تقدمها للمواطن بأفضل الطرق، وبطريقة سهلة سواء كانت الحصول علي السلع الاستهلاكية، أو خدمات البطاقة التموينية، ويتضمن موقع بوابة مصر الرقمية التابع للحكومة المصرية، عددا كبيرا من الخدمات، وكان لوزارة التموين النصيب الأكبر في هذه الخدمات، ومنها استخراج بدل فاقد أو تالف، تجديد بطاقة التموين الجديدة، فصل اجتماعي، نقل من محافظة إلى أخرى، ويرصد التقرير التالي شروط الحصول على الخدمات التموينية :

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.

2- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

3- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.

4- يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد المواطنين الذين قاموا بتسجيل أرقام تليفوناتهم المحمولة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع «دعم مصر»، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل مَن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول عليهم الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم.

ويستطيع المواطن الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال رقم هاتف المحمول، وموقع بوابة مصر الرقمية وذلك لاستخراج بطاقات بدل التالف، حيث يقوم الموقع بابلاغ صاحب الخدمة من خلال التليفون المحمول وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم، وذلك بإرسال رسائل عبر التليفون.