الصحة العالمية تحذر من خطورة التوزيع غير العادل للقاح كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة التوزيع غير العادل للقاح كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت روسيا، اليوم، إطلاق حملة تطعيم مجانية لجميع فئات السكان ضد فيروس كورونا، فيما أعلنت بريطانيا عن خطتها للتطعيم الشامل ضد كورونا للانتهاء من تطعيم جميع البالغين بحلول سبتمبر المقبل.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش أوضحت أن معظم المرضى بفيروس كورونا يصبحون معديين في غضون 8 أو 9 أيام فقط من ظهور الأعراض.