الدولار يرتفع قرشين في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 يناير 2021

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا جديدا بقيمة قرش، لتبلغ حصيلة الارتفاعات بقيمة قرشين، خلال أقل من 30 دقيقة منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 يناير 2021.

ويشار إلى أن هذا هو الارتفاع الرابع للدولار مقابل الجنيه منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

بنوك تبيع وتشترى الدولار بأعلى سعر

سجلت بنوك «البركة، الأهلى الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، hsbc، قطر الوطني» تبيع الدولار بـ15.75 مقابل 15.65 جنيها للشراء.

بنوك تبيع وتسترى الدولار بأقل سعر

سجل الدولار في بنوك «مصر، بلوم، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي» بـ 15.73 مقابل 15.63جنيها للشراء.

وتبيع بنوك «كريدي أجريكول، العربي الأفريقى الدولي، المشرق، الاستثمار العربي، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد»، الدولار بـ 15.74 مقابل 15.64جنيها للشراء.

سعر العملات الأوروبية

سجل أعلى سعر لشراء الدولار بـ 18.96 جنيها في بنك «عودة»، فيما سجل أعلى سعر شراء للاستراليني بـ 21.21 جنيه في بنك «فيصل الإسلامي».

العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنوك «بلوم، الشرق، hsbc» بـ 4.17 جنيها للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل بنكي «بلوم، hsbc» أعلى سعر لشرائه بـ 4.26 جنيها.