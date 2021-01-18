6 ضوابط لاستخدام عداد المياه المشحون لتجنب قطع الخدمة والتعرض للغرامة

تنفذ شركات مياه الشرب، التابعة للشركة القابضة للمياه بجميع المحافظات، خطة للتوسع في تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع بجميع الجهات الحكومية والسكنية، وكذلك استبدال عدادات المياه القديمة لدى المواطنين وتركيب جميع الاشتراكات الجديدة بعدادات مسبقة الدفع.

6 معايير لاستخدام عداد المياه مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن» 6 معايير وشروط وضعتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يجب أن يتبعها المواطنون لاستخدام عداد المياه مسبق الدفع لتجنب قطع الخدمة، وهي كالتالي:

1- يحذر التلاعب أو فتح أو محاولة رفع العداد، وإلا سيحدث انقطاع للمياه ويعرض العميل للغرامة.

2- العداد مخصص لشقة واحدة، وسيتم المحاسبة على شرائح عالية ودفع غرامية مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة، وذلك حال توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

3- وضع كارت العداد والعداد نفسه في مكان بعيد عن الأتربة وعوامل الحرارة والمجال المغناطيسي.

4- عند شحن الكارت يجب على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن موضح به قيمة الشحن واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

5- عند فقدان كارت العداد يجب على العميل سرعة التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج كارت بدل فاقد، مع الأخد في الاعتبار أنه لا يتم تسليم الكارت إلا لصاحب الاشتراك شخصيًا أو وكيل عنه.

طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم توريد خوادم بجميع الشركات التابعة وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، لافتًا الى أن الشحن يتم من خلال كروت الشحن المُفعلة حاليًا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، إضافة إلى طرق للدفع الإلكترونى عبر شركات (فورى – أي فاينناس – خالص) ومفعلة فى بعض الشركات وجارٍ تعميمها فى أقرب وقت ممكن.