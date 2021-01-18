فوز مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومي العربي

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى «2019 – 2020»، فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى، تقديرًا للجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع نشر استخدام الطاقة المتجددة على أوسع نطاق وزيادة مساهمة نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة الكهربائية.

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في أثناء تسلمه دروع وشهادات الفوز بالجائزة، ورحب بالأشقاء من المنظمة الدولية للتنمية الإدارية، أعضاء مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي في ببلدهم الثاني مصر.

وأشاد «شاكر» بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، والعلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كل المحاور الاقتصادية والسياسية، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وقدم وزير الكهرباء الشكر لحكومة الإمارات والمنظمة الدولية للتنمية الإدارية على تنظيم جائزة التميز الحكومي العربي، تشجيعا للجهات المتميزة عربيًا، لإبراز الجهود المتميزة للجهات الحكومية التي تسهم بالارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية بما يعزز تنافسية الدول العربية عالميًا، واختيار مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي في دورتها الأولى «2019-2020».

وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى نحو 90 جيجا وات.

وأوضح «شاكر» إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي نهاية 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر، ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يضم 32 محطة شمسية بإجمالي قدرات 1465ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات مصر من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، والذي أثر في تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وحاز المشروع على جائزتين عالميتين، جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر نحو 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالي نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، وكان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

ويذكر أنه جار التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وبسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، وهي أسعار لم يسبق الحصول عليها من قبل وتؤكد تنافسية مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات يتم التفاوض بشأنها.

وفي نهاية كلمته أشاد وزير الكهرباء بالمجهود المبذول من فريق العمل والمشرف على إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لانجاز هذا العمل المشرف، متمنيا أن يكون نقطة انطلاق لمصر، لتلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر صديق البيئة، وباكورة خير تسهم فى تنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة الدولية للتنمية الإدارية، خلال كلمة ألقاها، بالجهود المبذولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربًا عن امتنانه من الاحتفال بتكريم وزارة الكهرباء، لحصول مجمع بنبان للطاقة الشمسية على جائزة التميز الحكومي موضحًا أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هى أحد المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، وتعمل بدعم من حكومة الإمارات، بهدف نشر ثقافة التميز، وخلق فكر قيادي جديد مع استعدادها لتقديم كل الاستشارات والتدريب فى عدة مجالات لتحسين الأداء الإداري على المستوى العربي، وتعمل المنظمة على إبراز وتكريم الجهود العربية في مجال التميز الحكومى من خلال إطلاق هذه الجائزة تشجيعًا للجهات المتميزة عربيًا وبما يسهم في الارتقاء بأداء العمل الحكومي ويحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية.