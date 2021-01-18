فنادق الغردقة تواجه كورونا بمهرجان الفراولة لتنشيط مبادرة «شتي في مصر»

نظم عدد من فنادق الغردقة مهرجان الفراولة، اليوم، باستخدام ما يقرب من 2 طن فراولة في العصائر والحلويات الشرقية والغربية والمأكولات الطازجة، أعدها 25 «شيف»، بمشاركة عدد من السائحين المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة تزامنا مع مبادرة «شتي في مصر».

وقال قاسم السيد، مسئول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة إن هذه المهرجانات يجري تنظيمها كنوع من أنواع الترفيه حيث لجأت الفنادق الى أفكار غير تقليدية بهدف تنشيط مبادرة «شتي في مصر».

لافتا إلى أن المهرجان لاقى ترحيبا من النزلاء المصريين والأجانب، مؤكدا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة.

وكشف إسلام نجيب، مدير الأغذية والمشروبات بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أنه تم تخصيص يومين في الأسبوع لإقامة مثل هذه المهرجانات على الشواطئ وفي الأماكن المفتوحة مراعاة للتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة.

وأوضح أنه تم استخدام طنين من الفراولة الطازجة بمشاركة ٢٥ شيف، مشيرا إلى نجاح تلك الفكرة في جذب السائحين خاصة نزلاء السياحة الداخلية من المصريين.

وأكد أهمية الفراولة فهي تقوي جهاز المناعة وثرية بالفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على رأسها فيتامين C كما أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة و تحتوي القليل من السعرات الحرارية.

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن مبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تعد خطوة جيدة من الدولة لدعم القطاع السياحي وفائدة كبرى لدعم حركة السياحة الداخلية في كل المدن السياحية المصرية مؤكدا أنها انعشت الفنادق حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى نسبة 25 ٪.

ولفت إلى أن عدد الفنادق والمنتجعات السياحية المشاركة فى مباردة تنشيط السياحة الداخلية بلغ 173 فندقا ومنتجعا، متوقعا أن تشهد الحجوزات السياحية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إجازة نصف العام الدارسى الأول.

إقرأ أيضا

https://alwan.elwatannews.com/news/details/5230410/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1

إقرأ أيضا