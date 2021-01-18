ممرض بالعزل يهب نفسه لمتابعة مرضى العزل المنزلي مجانا في الغردقة

قرر ممرض بعزل بحميات الغردقة أن يواجه كورونا من خلال زيارة المعزولين في منازلهم اثناء فترة راحته من العمل، حيث وهب نفسه لمتابعة حالات كورونا بالمجان في منازلهم قائلاً «خير الناس أنفعهم للناس».

«أحمد نور»، كتب منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضم رقم هاتفه وعرض مساعدة مصابي كورونا والمعزولين في منازلهم لتقديم الدعم في تركيب محاليل أو توصيل أجهزة أكسجين وإرشادهم لتناول العلاج طبقا للدكتور المعالج والتوعية حول النظام المتبع في فترة العلاج .

يقول «أحمد»: «خير الناس أنفعهم للناس، أعمل بقسم العزل بمستشفى حميات الغردقة في شفت مدته 12 ساعة وباقي اليوم قررت المرور على المرضى المعزولين في المنازل»، لافتا إلى أنه يمتلك خبرة في التعامل مع المصابين بالفيروس: «لا أمل من تلقي اتصالات هاتفية من المرضى لمتابعة تناول العلاج طبقا لروشتة الطبيب المعالج أو أي إستفسار بخصوص ما يجب على المريض عمله أثناء فترة العزل في المنزل من اتباع الطرق الوقائية«.

وعبر عن سعادته بهذا العمل التطوعي مؤكدا أنه يقضي معظم ساعات اليوم خارج المنزل ويقضي أيام دون رؤية طفليه ووالدته: «مرضى كورونا يحتاجون لي أكثر خلال تلك الفترة».

ولفت إلى أنه يلقى مساعدة من زملائه الممرضين سواء في المستشفى أو الذهاب معه للمنازل لمتابعة المرضى مشيرا إلى أن مريض العزل المنزلي تكون صحته جيدة وأعراضه خفيفة ويحتاج أكثر إلى الدعم النفسي ورفع حالته المعنوية وإرشاده بالتوعية.

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