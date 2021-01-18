299 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة مستمرة في استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بشكل جاد، وتسديد كافة المستحقات المالية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة بلغ 299 طلبا حتى الأن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله ت 431246 جنيه.

وأوضح المحافظ إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 39 طلبًا، وجرى تحصيل 19500جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة ال 25% 26 ألف جنيه .

وأضاف اللواء خالد فودة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 260 طلبا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 136 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة ال 25% 249 ألف جنيه .

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تستكمل أعمالها بكافة مدن المحافظة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح إلى ثلاثة أشهر أخرى، كما تتابع لجان المعاينة أعمالها على الواقع.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة طور سيناء، بلغ 1688 طلب حتى الأن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 مليون و 880 الف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس بلغ 219 طلب حتى الأن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله في مدينة أبورديس من رسومات 684118 جنيه، كما بلغ عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة رأس سدر، 1184 طلب حتى الأن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله بمدينة رأس سدر من رسومات 4 مليون و326 ألف و 963 جنيه.