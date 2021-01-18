مترجم الفريق النمساوي المشارك في بطولة اليد: معجبون بالأهرامات

كشف إبراهيم على، الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، و مترجم منتخب دولة النمسا المشارك ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حالياً، عدد من الإنطباعات التي أبدى لاعبي المنتخب النمساي من خلالها إعاجبهم بمدى الاستقبال والاهتمام و الضيافة التي يجدونها في مصر قائلا: «مبسوطين و معجبين و لم يوجهوا أي شكاوي أثناء تواجدهم حتى الآن».

إنطباعاتهم جميلة عن القاهرة وآثارها

و أضاف: «الفريق معجب بمحل اقامتهم في الفندق المخصص لهم بالقرب من أهرامات الجيزة و الرؤية المباشرة لها، وإنطباعتهم جميلة و دوماً يلتقطون الصور من الشرفات المطلة على الهرم من داخل الفندق و كذلك المطعم أثناء الفطار، ويلتقطون الصور وخلفيتهم الهرم، و هناك متابعة لحظية من القائمين على الأمر لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهم و كذلك التأمين للفريق و أي حركةن التأمين على أتم الاستعداد وليس هناك أي صعوبات تم مواجهتها حتى الأن».

المشاركة تمت من خلال اللجنة المنظمة للبطولة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إنضمامه و مشاركته في البطولة تمت من خلال تقدمه للجنة المنظمة للبطولة، وتم اختباره في الترجمه الفورية وعمل المقابلات الشخصية، مضيفاً انه مشارك مع الفريق و صديق لهم، مضيفا ان مهمة عمله مع الفريق النمساوي تمثل في ترجمة كل اللقاءات الصحفية و غيرها من المهمات التي يتحتاجونها أثناء تواجدهم.

وأكد أن معايشته مع الفريق المشارك، تتمثل في إكتسابه للعديد من المهارات وممارسته للغة التي يقوم بدراستها، و كذلك الإطلاع على الثقافات و التعامل مباشرة مع الفريق، مؤكداَ أن مشاركته شئ إيجابي موضحاَ انها لم تكن المرة الاول للمشاركة في الترجمة للمنتخبات .

و كانت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كشفت عن مشاركة الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الألمانية ابراهيم على، ضمن فريق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث يتولى الطالب عملية الترجمة للمنتخب النمساوي أثناء فترة تواجده ومشاركته بالبطولة في مصر.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة الدكتور عثمان الخشت، بمشاركة الطالب وحصوله على الفرصة الحقيقة لإثبات مدى قدرته على الترجمة الفورية من اللغة الألمانية للعربية والعكس، مضيفا إن الجامعة تفخر بما يحققه طلابها بمختلف الكليات من تفوق يثبت قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات بجدارة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ان ذلك يعكس قوة البرامج الدراسية التي تستخدمها الجامعة في إعداد الطلاب، مما جعلها ضمن أفضل 1% في التوظيف على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة.