جامعة القاهرة تحقق طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية «ويبومتركس»

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة طفرة وتقدم كبير في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني «ويبومتركس»، في أحدث تقرير لأفضل جامعات العالم في يناير 2021.

وتقدمت الجامعة 210 مراكز دفعة واحدة عن يناير العام الماضي، وكان ترتيب جامعة القاهرة على العالم في يناير 2020 هو 749، وفي يوليو نت العام نفسه 667، واحتلت المركز رقم 539 في يناير 2021، بنسبة تقدم 28% عن العام الماضي.

وقال الخشت، في بيان صادر عنه، إن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف حيث ارتفع معدل الاستشهادات العالمية بالبحوث الدولية المنشورة عالميا إلى نحو 304 آلف و838 استشهادا بزيادة تصل إلى 43% عن معدل الإشارات خلال آخر تصنيف في 2020.

وأشار إلى أن منحنى الاستشهادات في ارتفاع حيث حققت الجامعة في يناير 2020 مجمل استشهادات بلغ 212 ألفا و160 استشهادا، فيما واصل الارتفاع ليبلغ 271 ألفا و550 استشهادا في يوليو 2020، قبل أن يصل إلى 304 آلف و838 استشهادا في يناير الجاري.

ولفت إلى أن نجاح الجامعة في الحفاظ على معدلات النشر العلمي الدولي رغم جائحة فيروس كورونا، أسهم في التقدم الكبير للجامعة في التصنيف الدولي.

وأوضح أن إدارة الجامعة كانت حريصة على دعم وتشجيع علماء وباحثين الجامعة على الاستمرار في النشر العلمي الدولي، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية ذات الأهمية الدولية، منوها بأن جامعة القاهرة نشرت 125 بحثا علميا حول جائحة فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 24% من إنتاج مصر المنشورة دوليا حول كورونا، فضلا عن نحو 35 دراسة علمية سريرية، بما أسهم في ارتفاع معدل مجمل الاستشهادات الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، فقد نجحت في زيادة مكافآت للباحثين أصحاب النشر الدولي بنسبة تقترب من 52% ما يقرب من 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز خاصة للنشر في المجلات العلمية الكبرى، بما أسهم في زيادة عدد الباحثين أصحاب النشر الدولي من 1214 باحثا في عام 2019 إلى 1377 باحثا في 2020.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة جاءت في التصنيف الأسباني «ويبومتركس» في المركز الثاني مصريا و557 عالميا، وأسيوط في المرتبة الثالثة محليا و688 عالميا، وجامعة الإسكندرية الرابع محليا و689 عالميا، وطنطا الخامس محليا و757 عالميا، وبني سويف السادس محليا و874 عالميا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة السابع محليا و933 عالميا، والزقازيق الثامن محليا و949 عالميا، وجامعة بنها التاسع محليا و984 عالميا.