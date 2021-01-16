جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «الفنجري» حول الشائعات

أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين في مسابقة «وقف الفنجري» لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2019، تحت عنوان «الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر»، بعد انتهاء لجان التحكيم من مناقشة وتقييم البحوث التي تقدم بها 23 باحثا من مختلف الجهات.

ففي الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول الباحث محمد السيد عبدالصمد عبيد، من وزارة العدل، وقيمة جائزته 25 ألف جنيها، والثاني الباحثة ياسمين أحمد أنور، صيدلانية، وقيمة جائزته 15 ألف جنيها، والثالث راوية السيد محمد السيد، باحثة دكتوراه بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، وقيمة جائزته 10 آلاف جنيه.

وفي الجوائز التشجيعية للمسابقة، وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من أمل عبدالفتاح عطوة، أستاذ مساعد بقسم الفلسفة - كلية التربية جامعة عين شمس، وفاطمة علي أبو الحديد، أستاذ مساعد بقسم الفلسفة - كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وبالثاني سيد علي السيد محمد، مدرس لغة عربية، وبالجائزة الثالثة مناصفة كل من الباحث أحمد صلاح إبراهيم عبدالوهاب، معيد بمعهد التخطيط القومي، ومحمد وليد فتح الله مصطفى بركات، معيد بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وبالرابعة إیمان أحمد عبدالله عبدالرؤوف، مدير عام بجامعة القاهرة، والخامسة زينب سيد محمود فرماوي، باحث اقتصادي بمركز الوثائق الاستراتيجية - مركز المعلومات.

وفاز بالجائزة السادسة محمود زغلول عطية، رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري - جامعة القاهرة، والسابعة حمدي عبدالعزيز محمود کریم السعداوي، صحفى بجريدة الأهرام، والثامنة عادل إبراهيم عبدالفتاح، مهندس ميكانيكا بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والتاسعة وصال يحيى زين العابدین منتصر، حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، وبالعاشرة أحمد رفعت عبدالتواب المقدم، أستاذ مساعد بقسم الإحصاء - كلية التجارة جامعة المنصورة.

الخشت: موضوعات المسابقة إحدى أدوات البحث العلمي لمواجهة القضايا التنموية في المجتمع

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع، تقوم عليها جامعة القاهرة سنويا، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى إحدى أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتا إلى أهمية دور البحث العلمي في إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع - من خلال الوقف الخيري للراحل المستشار محمد شوقي الفنجري - سنويا منذ عام 2005، تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات، منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر، من مختلف الأعمار والجهات.