قبل إغلاقه.. استثمر 1000 جنيه في صندوق «سيولة» واسحب العائد يوميا

من المتوقع غلق باب الاكتتاب على صندوق «سيولة» أول صندوق نقدي بالجنيه المصري، ذو عائد يومي تراكمي للأفراد، بحد أدنى 1000 جنيه، وبدون حد أقصى، 24 يناير الجاري.

وكانت الحكومة قد فتحت باب الاكتتاب قبل أيام، على الصندوق المطروح من شركة إن آي كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومي.

شراء الوثائق إلكترونياً عن طريق شركة «عربية أون لاين»

وبإمكان المواطنين، انتهاز الفرصة، والاكتتاب قبل غلق بابه، الحصول على عائد يومي تراكمي، ويسمح بالسحب والإبداع في اليوم الواحد على غرار حساب اليوم الواحد في بنك مصر أو البنك الأهلي المصري، كما يمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونياً عن طريق شركة «عربية أون لاين» المملوكة لـ«إن آي كابيتال» بالإضافة الى شركة «مباشر»، بينما تتولى «إن آي كابيتال» الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من فتح باب طرح الوثائق، وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

«الصندوق» يستثمر الأموال في السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية

ويعد «سيولة» هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار، يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى، كما يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وتقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، أو بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية، ويهدف صندوق سيولة النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.