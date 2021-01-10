كل ما تريد معرفته عن «صندوق سيولة» النقدي: ذو عائد يومي

فتحت الحكومة، اليوم الأحد، باب الاكتتاب على أول صندوق نقدي بالجنيه المصري، ذو عائد يومي تراكمي للأفراد، باسم «صندوق سيولة»، تطرحه شركة إن آي كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومي، بحد أدنى 1000 جنيه، وبدون حد أقصى.

توقعات بانتهاء الاكتتاب بعد أسبوعين

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن صندوق سيولة الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط قبل أيام، كالتالي:

1 - يعد سيولة هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

2 - يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

3 - كما يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

4 - من مزايا الصندوق انه يوفر عائد يومي تراكمي للأفراد، ويسمح بالسحب والإبداع في اليوم الواحد على غرار حساب اليوم الواحد في بنك مصر أو البنك الأهلي المصري.

5 - تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، أو بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.

6 - يعتبر أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

7 - يهدف صندوق سيولة النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

8 - يمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونياً عن طريق شركة «عربية أون لاين» المملوكة لـ«إن آي كابيتال» بالإضافة الى شركة «مباشر»، بينما تتولى «إن آي كابيتال» الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.