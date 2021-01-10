«التخطيط» تعلن فتح باب الاكتتاب في صندوق «سيولة النقدي»

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن فتح شركة «إن آي كابيتال» القابضة الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي باب الاكتتاب في صندوقها النقدي الأول «سيولة» بمبلغ 10 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى 1000 جنيه للشراء وبدون حد أقصى، ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وأضافت السعيد أنَّ حجم الإصدار المستهدف لصندوق «سيولة» هو من 50 إلى 100 مليون جنيه يتمّ استثمارها في ادوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

ويعد «سيولة» هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

جدير بالذكر، أنَّ صندوق «سيولة» النقدي هو أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، وهو ذو عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

يمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونياً عن طريق شركة "عربية أون لاين" المملوكة لـ«إن آي كابيتال»، إضافة الى شركة «مباشر»، بينما تتولى «إن آي كابيتال» الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.