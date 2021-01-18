إغلاق صيدليات بالسويس لمخالفتها شروط التراخيص

أغلقت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالسويس، عددا من الصيدليات لمخالفتها شروط الترخيص اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة، اليوم الإثنين، من أجل التأكد من اتباع كافة الشروط والإجراءات اللازمة.

وأشار بيان مديرية الصحة بالسويس، إلى أن الحملة في إطار الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف البيان، أن الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، قرر إعدام حاويتين بهما منشطات وترامادول قادمة من ميناء الأدبية، كما أغلقت عددا من الصيدليات بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لمخالفة شروط التراخيص.

من جانب آخر، عقدت إدارة التمريض بمديرية الصحة والسكان بالسويس، تحت إشراف عبير محمود، مدير الإدارة، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لتمريض مستشفى السويس العام ومستشفى الصدر والحميات، وذلك لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وقد شمل التدريب لفرق التمريض على رأس العمل بعدة أقسام وذلك على العلاج بالأكسجين والعلامات الحيوية وجهاز الصدمات لخريطة السوائل و«كوفيد 19» والعزل المنزلي وإنعاش القلب الرئوي والغصة، وأيضا تم التدريب على طرق التسليم والتسلم ونقل الدم وتقييم درجة الوعي والعناية التمريضية لمريض الأزمات التنفسية.

كما تم التنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية والتدريب علي خطة التعامل مع الحريق في حال حدوثه والتعامل مع تسريب الأكسجين، كما تم التدريب من قبل فريق الجودة علي معايير أمن وسلامة المريض وفصل الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق وتم التدريب علي العلاج بالأكسجين والعلامات الحيوية والعزل المنزلي.

وتم تدريب 5 متدربين من مستشفى الحميات على العلاج بالأكسجين والعناية التمريضية لمريض «الكوفيد 19» وتركيب قسطرة بولية.