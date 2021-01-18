الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد.. أمطار ورياح تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري.

وأشارت الهيئة خلال بيانها إلى سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مناطق نشاط حركة الرياح، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة، والمناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، خريطة انتشار الشبورة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 19 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية» على فترات متقطعة.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من «السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح» على فترات متقطعة.

ـ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 20 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري على فترات متقطعة.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

ـ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 21 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 22 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 23 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 24 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

وتهيب الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.