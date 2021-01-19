في 5 نقاط.. تعرف على استفادة السياحة من زيارة المدونين لمصر

تعتبر زيارة المدونين والمشاهير والصحفيين والإعلاميين الأجانب إلى مصر إحدى وسائل الترويج والدعاية للمقصد السياحى المصرى، وقال أحمد شكرى رئيس قطاع السياحة الدولية السابق بهيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن تلك الزيارات تعتبر إحدى وسائل الترويج التى يتم الاعتماد عليها فى الدعاية لمصر خارجيا.

وأضاف شكري لـ«الوطن» أن زيارة تلك الفئات وتواجدهم بالمدن السياحية المصرية والتقاطهم صور بها تحقق العديد من المكاسب للسياحة المصرية لعل أهمها :

1- دعاية مجانية للمقصد السياحى المصري حيث إن تواجد نجم عالمى بأحد الأماكن السياحية يمثل فرصة كبيرة لإلقاء الضوء عليه وزيادة الاهتمام بزيارته.

2- وصول المنتج السياحى المصرى لشرائح يصعب الوصول إليها بطرق الترويج التقليدية.

3- الاستفادة من وجود مئات الآلاف من المتابعين لهؤلاء المشاهير فى وصول اسم مصر والمدن السياحية المصرية إلى ملايين المواطنين بكل أنحاء العالم.

4- تسليط الضوء على مصر من خلال ذكر اسمه مرتبطا بوجود المشاهير أو المدونين أو الإعلاميين ما يمثل دعاية غير مباشرة للمناطق والمدن السياحية المصرية.

5- المساهمة فى تغيير الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بشكل إيجابي وخلق ربط اسم مصر بمناظر جميلة وممتعة تظل عالقة فى أذهان كل من يشاهدها.

وأشار شكرى إلى أن تلك الزيارات لا تؤتي ثمارها بشكل كامل في أوقات الأزمات بل في الأوضاع الطبيعية التى يضمن خلالها تحقيق أقصى استفادة منها والوصول لكل الشرائح العمرية المخاطبة، موضحا أن أكثر شريحة يتم استهدافها من خلال تلك الوسيلة هم الشباب نظرا لكونهم الأكثر متابعة للمشاهير وأيضا قدرتهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، موضحا أن أكثر طريقة ناجحة فى الترويج خلال أزمة كورونا هى التركيز على السلامة الصحية للمقصد السياحى المصرى والتأكيد أن المدن السياحية المصرية آمنة صحيا.