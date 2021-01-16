خطة إحلال السيارات: 10 آلاف ميكروباص مستهدفة في العام الأول

تبنت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل وإحلال السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي، واستهدفت الخطة تحويل 100 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيتم خلال العام الأول من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يتم استهداف 70 ألف سيارة، منها 50 ألف سيارة ملاكي وأجرة و10 آلاف میكروباص.

مبادرة الإحلال

بدأت فكرة إحلال السيارات عندما وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، بضرورة منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

هدف المبادرة إحلال 250 ألف سيارة

وضعت الحكومة من خلال الوثائق التى حصلت «الوطن» على نسخة منها خطة لمشروع «إحلال السيارات» هدفها استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين والديزل وهدف المبادرة هي إحلال 250 ألف سيارة، على أن تكون البداية بتحويل 70 ألف فقط، من بينهم 50 ألف سيارة ملاكي و15 ألف سيارة أجرة.

وتستهدف المرحلة الأولى من مشروع إحلال السيارات سيارات التجميع المحلي، ثم تستهدف المرحلة الثانية الشركات العالمية بعد الاتفاق معها للعمل في المشروع.

وزارة البترول

کشف وزير البترول المهندس طارق الملا أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 43 ألف سيارة خلال 2019-2020، بما يمثل أعلى إجمالي تحويل سنوي منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما بلغ عدد محطات تموين السيارات في يونيو 2020 إلى 200 محطة مقابل ست محطات فقط في العام 1996، وأوضح الوزير أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.