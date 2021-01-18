إطلاق اسم الشهيد ربيع فتحي عبد العظيم على مدرسة بقريته في بني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، على إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي عبد العظيم، على مدرسة المدينة المنورة بعزبة معجون التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، ليحيا الوطن في أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه القوات المسلحة والشرطة الباسلة في حفظ أمن ومقدرات الوطن وحماية أراضيه.

كما وافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام، خارج نطاق الـ2 كم بناحية كوم أبو راضي بصفة مبدئية، لصالح مديرية التربية والتعليم بغرض إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية على مساحة 8400 متر مربع، وذلك لخدمة العملية التعليمية بمركز ومدينة الواسطى.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بشأن تخصيص مساحة 331 مترا بالدور الأرضي بمبنى المكتبة الثقافية بقرية دشطوط، وذلك لإقامة سجل مدني لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 2202 متر، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية مازروة، وذلك بدلاً من إقامة مدرسة للتعليم الفني بذات المساحة نظرا لصغرها عن المساحة المطلوب توافرها لإقامة مدارس فنية، وملائمة المساحة المتاحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.