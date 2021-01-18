باحث: محنة كورونا أظهرت ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، إن العام الماضي كان استثنائيًا في جميع الأحوال، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما كانت المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات إيجابية للغاية، لكن جائحة كورونا، تسببت في تباطؤ اقتصادي ضرب العالم بأجمعه، ما جعل الحكومة تولي اهتمامها لامتصاص هذه الصدمة، وتقليل تداعياتها على المواطن البسيط، مشددًا على أن محنة جائحة كورونا أظهرت ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص 100 مليار جنيه في بداية الجائحة لدعم القطاع الصحي والقطاعات المتضررة والعمالة غير المنتظمة، التي تضررت الوقف الجزئي للمشروعات.

وتابع، أن الدولة عملت على تخفيف صدى الأزمة من خلال العلاوة الاستثنائية التي وجه الرئيس السيسي بفرضها، كما شهد العام المنصرم أيضًا، رد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وهو ما دفع في اتجاه تخفيف آثار الجائحة على المواطنين، كما حققت مصر ثاني أعلى معدل نمو في العالم بعد دولة الصين.

ولفت، إلى أن معدل البطالة انخفض في نهاية الربع الأخير من السنة الماضية بسبب استكمال المشروعات والحفاظ على سير عجلة الانتاج، كما أن المشروعات القومية الكبرى وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب.

وأوضح أن مصر استطاعت جذب نحو 6 آلاف مشروع استثمار أجنبي مباشر، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا التي جعلت معظم اقتصاديات العالم تنكمش بينما مصر حققت معدلات نمو إيجابية، كما تعافت العملة الوطنية مقارنة بالدولار.