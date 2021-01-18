«التضامن» تعلن وظائف لخريجي «آداب علم نفس» في محافظتي القاهرة وأسوان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، وظيفة أخصائي نفسي، لخريجي كليات الآداب «علم نفس»، بمحافظتي القاهرة وأسوان، للعمل بقطاع الشئون الاجتماعية، لمدة عام فقط، مع توافر الشروط الآتية:

شروط التقدم لوظيفة أخصائي نفسى بمحافظتي القاهرة وأسوان:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي «يفضل خريجي آداب علم نفس».

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب.

- لا يقل السن عن 25 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

- التفرغ التام.

- القدرة على إجراء البحوث والاختبارات النفسية.

- القدرة على تنفيذ أنشطة تعديل السلوك.

- القدرة على كتابة التقارير.

- القدرة على العمل مع فريق.

- المعرفة ببرامج التأهيل وإعادة الدمج.

- المعرفة بالقوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل.

- القدرة على تنفيذ وإدارة الجلسات النفسية والتشخيص.

- القدرة على العمل والتنقل على مستوى جميع الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.

- مدة العمل سنة واحدة فقط.

المهام والمسئوليات

- التدخلات النفسية.

- التقييم النفسي للأطفال.

- الفحص والإرشاد النفسي والاستشارات النفسية للأسر والأطفال.

- تنفيذ الاختبارات النفسية.

- التدخل العملي «التشخيص والعلاج».

- تنفيذ برامج الدعم النفسي وتعديل السلوك على شكل جلسات إرشادية والمهام الميدانية.

- رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر داخل منظومة وزارة التضامن الاجتماعي.

- إجراء البحوث الميدانية وزيارات منزلية.

- تتبع حالات بأماكن تنفيذ خطة التأهيل وتقديم الخدمات.

المهام المكتبية

- كتابة التقارير النفسية والتوثيق.

- إعداد التقارير الدورية عن عمله.

- المشاركة في وضع خطة العمل مع الفريق الاجتماعي.

- أعمال التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كل النواحي.

- المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات العاملة في نفس المجال بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات لتيسير حالات الإحالة.

إجراءات التقدم للوظيفة

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم الوظيفة «أخصائي نفسي»، في القاهرة أو أسوان، ويكون التقديم اعتبارا من غد الثلاثاء 19 يناير الجاري، علما بأن آخر موعد للتقديم 31 يناير 2021.