برلماني: «وزير التموين انفعل من هجوم النواب ثم اعتذر»

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الهجوم على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في البرلمان اليوم، لم يكن من أجل الهجوم فقط، ولكن من أجل التقصير في بعض الملفات.

وأوضح: «الهجوم ليس شخصيا، ولكن بسبب قصور الأداء خاصة في بعض المحافظات مثل محافظة سوهاج، حيث يوجد سقطات في ملف التموين، ووجود الوزارة لم يكن بالشكل اللائق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن، ونستغرق شهور لكي ترد الوزارة على طلبات المواطنين، والوزير ليس غريبا على مجلس النواب، ولكنه خرج عن شعوره ثم اعتذر عن ذلك».

الهجوم على وزير التنمية المحلية

وأضاف «رضوان» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين: «أما بالنسبة لوزير التنمية المحلية فإنه لم يلبي الكثير من الطلبات، ونواب محافظة سوهاج تحديدا لأنه حتى الآن لم يُنفق مليما واحدا على أي مشروع تم إقراره في الفترة الماضية، ولا بد أن تكون هناك محاسبة، ونفس الأحداث أيضا وقعت في محافظة قنا».

وتابع، أن اللجنة العامة اجتمعت وكان هناك توجه من المجلس لدعوة الحكومة للمثول أمام المجلس لعرض ما تم من إنجازات وإخفاقات خلال الفترة الماضية، خاصة أن برنامج الحكومة وضع في فترة المجلس المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء استعرض برنامج الحكومة، وكان وزيري التنمية المحلية والتموين موجودين في المجلس، و«كل يوم هيجي وزيرين يعرض علينا ما تم من إنجازات، وما حدث خلال الفترة الماضية».

الوزراء أمام مجلس النواب

وأوضح النائب البرلماني: «كل وزير هيجي أمام الجلسة العامة ويعرض رؤيته، وما تم من إنجازات، ويستمع إلى النواب، وإذا كان كان ما يستدعي إحالة ملف ما إلى لجنة مخصصة، سوف يتم إحالته، وبعدها يمكن تشكيل لجنة لهذه القضية».