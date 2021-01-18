بعد تدهور حالته الصحية.. مها الصغير تطالب متابعيها بالدعاء لوالدها

طالبت الإعلامية مها الصغير عبر حسابها بـ«إنستجرام» متابعيها بالدعاء لوالدها بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب فيروس كورونا.

وكتبت «مها»: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته».

وكان قد أصيب خبير التجميل محمد الصغير منذ بداية يناير الجاري بفيروس كورونا ونقل علي أثره المستشفي بعد معاناته من صعوبه في التنفس.

دعم الفنانين لمحمد الصغير والدعاء له

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمحمد الصغير على السوشيال ميديا، متمنين له الشفاء العاجل، حيث أنه أصُيب بالفيروس وحالته غير مستقرة في الوقت الحالي، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل.

وقد دعا عدد من نجوم الفن لخبير التجميل محمد الصغير خلال الساعات القليله الماضية بالشفاء العاجل حيث كتبت لقاء الخميسي عبر «انستجرام»: «بنحبك.. كل اللي عرفك حبك.. رجل من ذهب.. أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافي».

كما طالبت حلا شيحة من متابعيها الدعاء له، قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز على قلوبنا.. ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا».

وأيضًا الفنانة هنا شيحة طالبت من جمهورها الدعاء له عبر انستجرام حيث كتبت: «جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًا اللهم أنت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءً تاما لا يغادره سقمًا، ورده يا رب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يا رب العالمين».