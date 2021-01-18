محافظ بني سويف: توفير أماكن بديلة لكارافانات الوجبات السريعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحاب سيارات بيع المأكولات والمشروبات السريعة والكرافانات، التي كانت متواجدة بشارع 19، بالقرب من مدرستي الصفا والحديثة الإعداديتين، بحي بني سويف الجديدة، والتي تقرر نقلها، بسبب تعدد شكاوى أهالي المنطقة، نظراً لما تمثله هذه الكرافانات من مخالفات وإشغال للطريق، بجانب أن وضعها غير قانوني، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهم، ومساعدة الشباب على استمرار مشروعاتهم الصغيرة والحفاظ على مصدر دخلهم.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه بتكليف اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، باتخاذ ما يلزم حيال قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بنقل الكرافانات من أماكنها السابقة، مع ضرورة توفير الحلول والبدائل المناسبة لهم، والتواصل المباشر مع كل الأطراف المعنية للوصول للبدائل التي يتفق عليها الجميع، وفي إطار القانون.

وعقد السكرتير العام اجتماعاً مع اللواء وليد البيلي، رئيس مدينة بني سويف، للاتفاق على خطوات سريعة ومناسبة في هذا الشأن، مؤكداً على سرعة إيجاد أماكن بديلة ومناسبة، لأصحاب الكرافانات، حفاظاً على مصدر دخلهم، حيث أن مكانهم الحالي غير مناسب، وبدوره قام رئيس المدينة بالتواصل مع أصحاب الكرافانات، والتقى بهم لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لهم، وفي إطار القانون، حيث تم الاتفاق على معاينة بعض الأماكن البديلة والمناسبة المقترحة، والتي تشهد إقبالاً من المواطنين، حفاظاً على مصدر دخلهم.

وعقب اللقاء، اصطحبهم رئيس المدينة لمعاينة عدد من المواقع المقترحة، وتحديد الأنسب منها، قبل نقل الكرافانات إليها، والاتفاق على السير في الإجراءات اللازمة لتقنين وضع تلك الكرافانات بشكل قانوني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والمرافق، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيراً على الشباب في الحفاظ على مصادر دخولهم من تلك الكرافانات، حيث تتم حالياً أعمال نقلها إلى الأماكن البديلة التي تم اختيارها، بشارع 17 بجوار نادي المعلمين.

وقام رئيس المدينة باصطحاب الشباب للقاء السكرتير العام، بديوان عام المحافظة، حيث أعرب أصحاب الكرافانات عن تقديرهم لمحافظ بني سويف واستجابته السريعة، وتوجيه كل المعنيين بتوفير أماكن بديلة لهم، حفاظاً على مصدر دخلهم، وتشجيعاً لهم على مواصلة مشروعاتهم الصغيرة، مؤكدين على أنهم سيكونون عند حسن الظن بهم، وأنهم لن يتسببوا في أية مشاكل أو شكاوى من المواطنين بالأماكن الجديدة.