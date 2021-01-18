منها في العمل والمواصلات.. 50 نصيحة للتعامل مع المشتبه فيهم بكورونا

تزامنًا مع انتشار جائحة كورونا في العالم، ووصول الموجه الثانية من الفيروس إلى مصر، أصبح أغلب الأشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، فكيف يمكن التعامل في تلك الحالة للوقاية من الإصابة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من عدوى كورونا، خلال التعامل مع المشتبهين بالإصابة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في السطور التالية.

التعامل مع المشتبه في إصابتهم بكورونا في العمل

تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

إخطار جميع المخالطين للموظف حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل مخاطر الانتشار.

يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى زملائهم العاملين.

تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل، أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير.

الحرص على عدم حضور الموظف المريض بكورونا إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف.

طرق التعامل مع مصاب كورونا داخل العزل المنزلي

إذا كان هناك مصاب بفيروس كورونا، ومضطر للبقاء في العزل المنزلي، فإن هناك بعض الإرشادات للتعامل مع الحالة حتى تتجنب العدوى

يمنع خروج المصاب أو الأشخاص المخالطين من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

لا تتناول المضادات الحيوية، لأنها لا تجدي مع الفيروسات.

عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه لأقرب مستشفى عزل في المنطقة.

البقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.

استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.

تجنب ومنع الزيارات العائلية، والأسرية، ومنع الأطفال من الاقتراب من المصاب.

تخصيص مكان بالمنزل نظيف، جيد التهوية، ليكون مكان عزل المصاب.

عدم التنقل كثيرًا داخل المنزل، بل يفضل بقاء المريض داخل غرفة واحدة، طوال فترة العزل.

يستمر العزل مدة 14 يومًا، مع الاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة.

الإمتناع تماما عن التدخين طوال فترة العزل.

يمكن ترك الطعام والشراب خلف الباب، وترك المصاب يحضره حتى لا يختلط مع الآخرين.

إرتداء كمامة طبية مناسبة للوجه عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بشكل مناسب، من خلال وضعها في كيس مغلق وإلقائه في القمامة.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه سريعًا.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو مسح اليدين بمطهر كحولي 70%.

تناول الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، وإتباع نظام غذائي متوازن.

الوقاية من فيروس كورونا خلال التسوق

يفضل شراء احتياجك من المواد الغذائية في غير أوقات الذروة.

من الإجراءات الوقائية، هي عدم لمس وجهك خلال التسوق.

تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

غسيل يديك بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

اترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

يفضل استخدام الصراف الآلي إذا أمكن.

امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

طرق الوقاية من فيروس كورونا في الخارج

عند التحرك في لخارج سواء على القهاوي أو الكافتيريا أو الحدائق أو خارج المنزل بشكل عام كالآتي..

تعامل مع كل الأشياء خارج المنزل على أنها يمكن أن تكون مصدر للعدوى.

ارتدي الكمامة، ويفضل اختيار الطبية أو الـ N95 .

حافظ على وجود مسافة مناسبة مع الآخرين لا تقل عن مترين.

تعامل مع يديك على أنها قد تنقل العدوى لذا لا تصافح الآخرين.

لا تلمس وجهك، أو العين أو الفم.

تجنب لمس الأسطح في المتاجر خلال التسوق.

إذا قمت باستخدام عربة التسوق، فقم بتعقيمها جيدًا.

أحمل معك دائمًا مطهر، ولا تفترض أن بعض الأماكن ستقدمها بشكل مجاني.

تجنب التعامل بالنقود الورقية أو المعدنية، بل يفضل أن تستخدم الفيزا أو الماستر كارد.

تعقيم اليدين بعد استخدام جهاز الدفع الالكتروني في المتاجر، خاصة إذا كنت تحتاج إلى إدخال رقم سري أو التوقيع الالكتروني.

تناول طعام صحي، مثل السلطة، وثمار الفاكهة، لكن احرص على غسلها بشكل جيد، وإذا كنت رغب في تناول المعلبات، فتأكد من تنظيفها بشكل جيد من الخارج.

تجنب تناول الطعام الجاهز في الأوعية البلاستيكية، وقم بوضعها في أطباق منزلية، لكن تأكد من غسل الأطباق جيدًا، واغسل يديك قبل تناول الطعام.

إذا خرجت للحدائق أو المتنزهات العامة، حاول الالتزم بالمشي من دون استخدام الألعاب أو المعدات أو المراجيح التي تكون موضوعة في الحدائق.

حاول تجنب ملامسة الأسطح عند ركوب المواصلات، أو ملامسة الأسطح العامة مثل أزرار الأسانسير.

حاول الحفاظ على هدوئك، إذ أنه لا يمكنك حساب كل خطوة خارج المنزل ولكن عليك غسل يديك في كل حين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مستخدما الماء والصابون

استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على كحول بنسبة 60 % على الأقل.

نصائح للوقاية من الإصابة في المواصلات العامة

وعند استخدام المواصلات العامة، يجب عليك اتباع بعض الإرشادات للوقاية من الفيروس..

قلل استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان.

استبدل ركوب المواصلات بالرياضة، مثل المشي أو الدراجة.

إذا كان عليك ركوب المواصلات فتجنب ملامسة الأسطح بشكل مباشر، بل يفضل استخدام المناديل الطبية.

حافظ على أكبر مسافة ممكنة بينك وبين الآخرين إذا أمكن.

تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

فتح نوافذ المركية التي تتواجد فيها، وذلك للتهوية قدر الإمكان.

تجنب الحركة الكثيرة في الحافله.

تجنب تناول الطعام في الرحلات القصيرة.

نصائح للوقاية من كورونا عند ركوب الأسانسير

إذا كنت قادر على استخدام الدرج «السلم» بدلا من الأسانسير، فيجب أن تقوم بهذا.

إذا كنت مضطر لاستخدام الاسانسير فتجنب لمس الأزرار بشكل مباشر، مع وجود مسافة بينك وبين الآخرين.

تخلص من المناديل المستخدمة في الاسانسير، وتعقيم اليدين بشكل مستمر.