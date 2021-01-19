لميس تنتقد برلمانيين بسبب الإجراءات: «مينفعش كدة يا جماعة.. أنتم قدوة»

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، عدم التزام بعض نواب البرلمان اليوم، بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر قناة «on»، قائلةً: «مش هقدر أعدي الملاحظة دي، فيه ناس مش لابسة كمامة ولا عاملة تباعد، في الجلسة الإجرائية كانت الأوضاع أفضل، لكن في جلسة الحكومة اليوم، تقلص ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى أن الناس كلها مصفوفة بدون تباعد».

وأضافت: «مينفعش يا جماعة كده أنتم قدوة للشعب، مش بس كده أنتم كمان ممكن تتصابوا ويبقى عندكم كورونا، ولو أصبتم هتيجوا جلسة وتتضرب 3 جلسات لاحقة، والبرلمان عنده جلسات طويلة، وجهود الفترة المقبلة، خافوا على نفسكم شوية».

شكر لمصطفى بكري بسبب دفاعه عن الفن

كما تطرقت مقدمة البرنامج أيضًا، إلى واقعة النائب رياض عبد الستار التي أثارت الجدل بتصريحاته خلال الجلسة العامة البرلمان، بعد دعوته بضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفاً الفنانين بأنهم يسعون في الارض فساداً.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: «كان فيه بوادر أزمة لكن تم حلها، وأشكر النائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات، والصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة».

صيغة اعتذار النائب مش عجباني

وتابعت: «النائب اعتذر اليوم، لكن حتى صيغة الاعتذار مش عجباني اللي قال فيها نحترم الفن المؤثر إيجابياً على سلوك الشارع، معلش حتى الاعتذار مش عجبني.. الفن فن مش بقول الغث والثمين مش لازم يؤثر بالإيجاب لتغيير سلوكيات للأفضل ممكن اسمع أغنية بس لا تؤثر على سلوكياتي لكن أستمتع بها».

وأتمت: «الفن فيه متعة وتسلية ممكن أشوف فيلم للضحك أو موسيقى للاستمتاع مش لازم بقى العبارة دي لكن في النهاية يبقى الفن فن به الغث والسمين والمواطن يختار، وعمومًا جملة الاعتذار بها تعريض بالفن».