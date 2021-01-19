«الإعلاميين» تعلن اليوم بروتوكولات علاجية لأعضائها لمواجهة كورونا

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ نقابة الإعلاميين ستعقد بروتوكولات طبية سواء مع مستشفيات أو شركات علاجية أو معامل تحاليل لكي تضاف إلى البروتوكولات التي تم توقيعها بالفعل ضمن حزمة إجراءات تقوم بها النقابة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا ولتوفير خدمة طبية لأعضاء النقابة والحاصلين على تصريح مزاولة المهنة فضال عن العمال والإداريين بالنقابة وأسرهم.

وأشار سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن النقابة ستعلن اليوم الثلاثاء في بيان لها عن تفاصيل هذه البروتوكولات العلاجية وما تتضمنه سواء فيما يخص التعاقدات أو الأدوات الطبية فضلا عن سعي النقابة لتوفير أنابيب أكسجين للأعضاء الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد.

شركات علاجية ومعامل تحاليل

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها النقابة لمواجهة تفشي الفيروس، شملت تشكيل لجنة لإدارة أزمة «كورونا» تضم 19 من أعضاء النقابة، موزعين في كل إذاعة وكل قناة على مستوى الجمهورية، سواء رسمية أو خاصة، للإبلاغ عن الحالات وكيفية التعامل معها.

التعاقد مع طبيب استشاري

وأكد سعدة أنّه تم التعاقد مع طبيب استشاري متخصص لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن صرف البروتوكول العلاجي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مجانا وإيصاله إلى العضو وهو في منزله، موضحا أن النقابة متعاقدة مع كبرى الشركات في مجال المسحات.

وفي وقت سابق، أعلن نقيب الإعلاميين عن تعاقد النقابة مع معامل «سبيد» للتحاليل والأشعة، على أن يكون سعر المسحة بخصم يصل إلى 50% شاملة زيارة المنزل وكذلك خصم يصل إلى 60% على جميع التحاليل.

كما أعلنت النقابة التعاقد مع عيادات «إيفا» التخصصية وشمل التعاقد خصم 25%على الخدمات و خصم 50% على الكشف، لافتا إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، وكذا الموظفين والإداريين العاملين بالنقابة وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة. وبدون أي رسوم للاشتراك الطبي.