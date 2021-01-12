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«الإعلاميين» تمنع سيد علي من الظهور بسبب شكوى ريهام سعيد

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أحمد البهنساوى
10:56 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
ريهام سعيد

ريهام سعيد

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، القرار رقم 5 الذي يقضي بمنع سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، من الظهور علي أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه في الشكوى التي قدمتها ضده ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، واتهمته فيها بالخوض في عرضها.

وقالت النقابة: إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة مادة 8 احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

وتابعت النقابة في حيثيات قرارها: كما خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعة والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية والمواطنين كافة.

وأضافت: كما خالف مدونة السلوك المهني في المادة التاسعة الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.

واختتمت الحيثيات بقولها: هذا بالإضافة إلى أن المشكو في حقه قد انتهى تصريح مزاولة المهنه الخاص به في 14-9-2020 وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.

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