سيد علي يجدد تصريح «الإعلاميين» اليوم.. وموعد جديد لـ«شكوى ريهام سعيد»

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، سيتقدم بأوراقه اليوم للجنة القيد في النقابة لتجديد تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

تصريح مزاولة المهنة

وأوضح سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تصريح مزاولة المهنة الخاص بسيد علي انتهى منذ 14 سبتمبر الماضي، وفور التقدم بأوراقه لتجديد تصريح مزاولة المهنة سيتم تحديد موعد لجلسة التحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على القناة النهار ضده، واتهمته فيها بالخوض في عرضها.

منع سيد علي من الظهور

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنّ سيد علي التزم بقرار النقابة الخاص بمنعه من الظهور لحين انتهاء التحقيق معه، موضحا أنّ نتيجة التحقيق إذا أسفرت عن توقيع عقوبة بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي أو مدونة السلوك المهني، فإنّها تتدرج بين لفت النظر والإنذار، مرورا بإلغاء التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون نقابة الإعلاميين وحتى المنع من مزاولة المهنة نهائيا وذلك كله وفقا لحجم المخالفة.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تقدمت بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي، واتهمته بأنّه وجّه لها سبا وقذفا وطعنا في الأعراض، وقالت إنّها فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم مدّعيا أنّها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسؤولا بالجريدة وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها.

بدوره، أحال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكوى إلى 3 جهات بالنقابة وهي الشؤون القانونية والمرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح، لافتا إلى أنّه طلب معرفة مدى وجود خروج عن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وهل تنطوي الفيديوهات المرفقة مع الشكوى على مخالفات لهما من عدمه، وأصدر قرارا بمنع ظهور سيد علي لحين انتهاء التحقيق معه.