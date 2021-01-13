«الإعلاميين» تخاطب القنوات لتجديد تصاريح مزاولة المهنة للعاملين بها

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن نقابة الإعلاميين خاطبت القنوات الفضائية لتقنين أوضاع العاملين بها سواء بالتقدم بطلب الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، موضحا أن النقابة طالبت القنوات أيضا بتجديد تصاريح مزاولة المهنة التي حصل عليها العاملون فيها.

وتابع «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: « خاطبنا القنوات لتقنين أوضاع العاملين بها ونناشد من حصل على تصاريح مزاولة المهنة أن يقوم بتجديدها، خاصة وأن التصريح الممنوح مدته ثلاثة شهور فقط ويعاد النظر فيه، لأن الدورة البرامجية مدتها 3 شهور».

قانون النقابة يحظر ممارسة النشاط دون التقنين

وأكد نقيب الإعلاميين أنّ قانون نقابة الإعلاميين يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة، وأشار إلى أنّ عدد الأعضاء بجداول نقابة الإعلاميين يقترب حاليا من 2000 عضو، قبلت لجنة القيد أوراقهم وجرى اعتمادهم.

ولفت «سعدة» إلى أنّ عدد الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة قليل جدا مقارنة بعدد الأعضاء، كما أنّ معظم الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين مقدمي برامج أمام الشاشات، موضحا أنّ عددهم قليل جدا مقارنة بالعضويات «أصحاب المهنة الأصيلة» بحسب تعبيره.

نقيب الإعلاميين: نقترب من 2000 عضو

وكشف نقيب الإعلاميين عن أنّ آخر من تقدم للنقابة بأوراقه للحصول على تصريح مزاولة المهنة وجرى تقنين وضعه، هم أسامة كمال، مقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، ومصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، وأحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، وريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة النهار، لكنه أوضح أيضا أن هناك عددا من الإعلاميين الذين يتقدموا بأوراقهم لتقنين وضعهم وعلى رأسهم عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» بحسب تعبيره.