وزير الرياضة يستجيب لـ«الوطن» ويلتقي«الحديدي» بطل ألعاب القوى للمعاقين

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة على وجوه أسر وعائلات القرية بسبب تدهور الحاله الاجتماعية لبطل مصر البارالمبي للمعاقين في ألعاب القوى عصام الحديدي، والذي عاش في حالة من البؤس لإقدامه على التفريط في جوائزه التي حصل عليها؛ وتسجل ماضيه وتكون شهادة له في المستقبل يفخر بها أمام أبنائه، لكن يبدو أن ثمة ظروف يمكن معها التفريط في كل شيء، حتى لو كانت ميدالية رياضية.

في المقابل أعلن المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، استجابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنداء «الحديدي» عبر «الوطن» بموافقته على مقابلته غدا في الساعة العاشرة صباحا بديوان مكتبه سعيا في تذليل أي عقبات قد تواجه كونه بطلا رياضيا له كل التقدير والاحترام كونه عضوا بالمنظومة الرياضية.

ورصدت «الوطن» ما حدث مع بطل الجمهورية المتخصص في ألعاب القوى للمعاقين، الذي ألجأته الظروف لعرض ميدالياته الرياضية للبيع، في ظل عدم قدرته على الإنفاق على أسرته التي تقيم معه في كوخ بالبوص، لا يمنع عنهم برد الشتاء القارس، أو حرارة الصيف الخارقة.

وفي الكوخ البسيط الذي يقيم به البطل، عصام جميل الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين، مع أسرته، يقول لـ«الوطن» إنه خلال سنوات طويلة من عمره، الذي بلغ 44 سنة، والحاصل على 46 ميدالية متنوعة، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال الـ18 سنة الماضية، لافتا إلى أنه نجح في الحصول على شهادات وجوائز اللجنة البارالمبية.

وأكد البطل أنه لم يعد أمامه إلا عرض ميدالياته، التي حصل عليها، خلال مشواره الرياضي، للبيع، للإنفاق على أسرته وفتياته الثلاثة، مشيرا إلى أنه حرص مع زوجته طوال عمره على السعي وراء أي فرصة عمل، عقب توقف نشاطه الرياضي، ولكنه لم يجد مهنة مناسبة، بسبب ظروفه إعاقته.

كما توجه البطل الرياضي بالشكر الكامل إلى وزير الشباب والرياضة لتواصل مكتبه معه تليفونيا لتحديد لقاء معه مشيرا بقوله «أنا بعشق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمه في مناقشة وإنقاذ الرياضيين ورعايه همومهم وإن شاء الله ربنا يستجيب ليا وأحلامي تتحق في نيل وظيفه تكفل لي حياة كريمة».

واستشهد البطل الرياضي، بالمكان الذي يعيش فيه، قائلا: «كوخي بالبوص ولا توجد به أي مرافق حيوية، ولم تصله مياه الشرب أو الكهرباء وتنعدم فيه آدمية الحياة، كون سقفه من البوص والخشب للوقاية من أخطار البرد وأمطار الشتاء، والمسكن شبه خاوٍ من رفاهيات الحياة، في وجود الفئران التي تهاجم أسرته باستمرار».

وقال الحديدي، في استغاثاته عبر «الوطن»، «شكرت يا رب للقيادات رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة الذين استجابوا لصوتي في توفير لي حياة كريمة لي، بالحصول على وظيفة مناسبة وإعفائي من سداد قيمة التصالح في مخالفه بناء كوخه».

وفي ذات السياق، أكد عصام عمارة، مسؤول سابق بمحافظة الغربية، أن أهالي قرية كفر ديما يدعمون مطالب البطل الرياضي، الذي كان رمزا رياضيا للشباب بالقرية، وكان متزوجا في سكن بالإيجار داخل القرية، وأصبح مهددا بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخرا، ولا يمتلك من حطام الدنيا سوى نصف قيراط، قام ببنائه منذ سنوات بالبوص والطوب، وقدم طلب تصالح بمجلس مدينة كفر الزيات، لكنه لا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح، حيث لا يوجد مصدر رزق له سوى مرتب 800 جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا، ويقوم بالعمل في أعمال البناء ورفع الأسمنت على الرغم من الإعاقة بقدمه.

كما استغاث «عمارة» بالدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، وإعفائه من قيمة التصالح، مراعاة لظروفه، وضرورة تدخل التضامن الاجتماعي ورجال الخير والأعمال لإنقاذه وأسرته من أخطار الضياع والتشرد.

وأشار عمارة إلى رفض «الحديدي» اللعب باسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية، حبا لوطنه مصر خلال الفترة الجارية.