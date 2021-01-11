ضبط بطل فيديو التنمر على معاق بكلب.. وجيران ضربوا عامل «علقة موت»

تستمر وزارة الداخلية في كشف الجرائم من خلال ما يتم عرضه على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيسبوك ويوتيوب»، وذلك من خلال رصد الظواهر غير الطبيعية وتحديد أصحابها وملاحقتهم في حالة مخالفتهم القانون.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب» متضمنا قيام شاب بالتنمر على أحد المواطنين مستخدما حيوان (كلب)، قال بيان للوازرة، إنه بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بالتعدى على أحد المواطنين «مهتز نفسيا» مقيم بذات الناحية، له معلومات جنائية، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم مصطحبا الكلب الخاص به وقيامه بالسماح له بالهجوم على الشخص المشار إليه وطرحه أرضا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وبصحبته الكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنمر على الأخير، وجذب انتباه المارة بالمنطقة محل البلاغ.

«علقة موت» لعامل من جيرانه في الشارع

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» متضمنا تعرض أحد الأشخص للتعدي من قبل آخرين.

وتمكنت قوات وزارة الداخلية، من تحديد هوية المجنى عليه حيث اتضح أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبسؤاله اتهم 4 أشخاص (عاملان، وزوجتيهما– مقيمين بذات الناحية) بالتعدي بالضرب عليه والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (السيدتين)، وبمواجهتيهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.