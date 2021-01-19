خطوات عمل نسخ احتياطي للرسائل النصية على تطبيق Signal

خلال الأيام الماضية أصبح تطبيق واتساب محل شك للكثير بسبب تعديل سياسات الخصوصية التي تسمح بنشر بعض المعلومات عبر تطبيقات أخرى، وعلى الرغم من تأجيل تنفيذ هذه التعليمات إلا أن الكثيرين اتجهوا إلى الاعتماد على تطبيق سيجنال Signal.

لكن بسبب إقبال الكثيرين على تحميل تطبيق سيجنال Signal تعطل البرنامج لعدة أيام، لكنه عاد للعمل بشكل طبيعي، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارا للأخبار الخدمية التي يقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية عمل نسخ احتياطي لرسائل المحادثة على التطبيق.

معني باك آب للدردشة Signal

على الرغم من مميزات تطبيق Signal إلا أنه لا يمكن عمل نسخة احتياطي محليًا، على الهاتف الذكي، تلقائيًا بل يجب أن يتم عمل ذلك يدويًا، ومن حسن الحظ أن التطبيق يقوم بتشفير الرسائل باستخدام كلمة مرور يتوجب إدخالها حتى يمكن الاطلاع عليها.

خطوات عمل «نسخ احتياطى» عبر تطبيق Signal

بعد تحميل تطبيق Signal وتثبيته على الهاتف، يتوجه المستخدم إلى إعدادات البرنامج.

بعد ذلك يقوم الشخص باختيار الدردشة، والوسط، ويتم تحديد خيار Chat backups.

قم بتفعيل الزر تشغيل خيار Chat backups.

بعدها يتم اختيار مكان آخر من النافذة المنبثقة لحفظ الرسائل.

يمكن إنشاء مجلد أو ملف جديد، أو ملف موجود بالفعل، حتى يمكن حفظ الرسائل.

قم بالموافقة على الأذونات اللازمة، في اختيار المجلد.

بعدها يتم إنشاء كلمة مرور بملف النسخ الاحتياطي، وتذكر أن بدون هذا لن يتم فتح المجلد بدون «الباسورد».

ويتم اختيار تمكين النسخ احتياطية.

كيفية استعادة النسخ الاحتياطي على تطبيق Signal؟

يمكن استعادة النسخ الاحتياطي على تطبيق Signal، على الهاتف الذكي، وذلك من خلال تحقق رقم الهاتف، واختيار الاستعادة، وبعدها يتم تحديد الملف المخزن على التليفون، يتم بعدها ادخال كلمة المرور، للاطلاع على النسخة الاحتياطية واستعادتها.