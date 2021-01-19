رئيس اللجنة الطبية لكرة اليد: الهزيمة أحزنتنا وسنعوض في الباقي

قال الدكتور محمود العدل، رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، إن المصريين سعداء باستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي مر منها 4 أيام، ومباراة الأمس بين منتخب مصر والسويد أحزنتنا بعد أن تقدمنا في النصف الأول من المباراة على السويد بطلة العالم ثم الهزيمة في آخر المباراة جعلنا في غاية الأسى والحزن، لكن الأمل ما زال موجود.

وأضاف: «دعواتكم للمصريين.. مفيش فصال كان في توقعات بصعوبة المباراة بين مصر والسويد صاحبة المركز المتقدم والنهارده الحكام كانوا نرويجيين وكملهم دول متجاورة اسمهم الدول الإسكندنافية ودي حاجة مكنتش عاجباني واحنا بنلعب بدون إعداد كافي بينما السويد كانت مجهزة ومعندناش جمهور وده مش عذر كنا المفروض نتماسك حتى آخر المباراة لكن الدنيا اتغيرت بعد طرد 2 لاعيبة من منتخب مصر في وقت واحد».

وشدد رئيس اللجنة الطبية بإتحاد كرة اليد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية القديرة ريهام إبراهيم، على «أن الطرد عمل هزة وتعادل الفريقين مصر والسويد ثم تقدم السويد وأنا حزين ومجلس الإدارة كله مروح زعلان بس طبعا إحنا هنحاول نعوض في الماتشات اللي جاية لسه في أمل للصعود للدور التالي عشان إحنا عاوزين نحقق تطور ومركز متقدم دي البطولة على أرضنا وأولادنا عاوزين يعملوا حاجة ونتائج رائعة عشان يفرحوا كل المصريين».

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بداية من 13 يناير الجاري حتى نهاية الشهر الجاري وهي البطولة الأولى من نوعها التي تضم 32 فريقا، وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال وسط حفاة من رئيس اللجنة الأولمبية الذي ينظر للبطولة الحالية باعتبارها بروفة أخيرة قبل أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام الحالي بعد تأجيلها العام الماضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.