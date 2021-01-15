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مصدر أمني يكشف حقيقة تحطم تميمة كأس العالم لليد: سقطت من سرعة الرياح

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الوطن
05:33 م | الجمعة 15 يناير 2021
كرة اليد

كرة اليد

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم «تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد» بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة «الفوم» ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأشار إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، مما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن، وجار الانتهاء من تصنيع البديل.

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