«عاشور» مديرا لمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

أصدر الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قرارا بتكليف الدكتور محمود عاشور للعمل مديرا لمستشفى الفشن المركزى خلفا للدكتور محمد عبدالسلام الذى تقدم باعتذار عن العمل كمدير للمستشفى.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بنى سويف، جاء فيه «تقدم الدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفى الفشن باعتذار عن عمله كمدير للمستشفى، لرغبته في العوده لممارسة عمله كأخصائي باطنة بالمستشفى، وتقدم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بخالص الشكر والتقدير له نظرا لما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمستشفى الفشن المركزي».

يشار إلى أن الدكتور محمود عاشور مدير مستشفى الفشن المركزي الجديد كان يشغل منصب نائب المدير بالمستشفى ذاتها.

وفي سياق آخر أسفرت حملة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف، على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ببا جنوب المحافظة، عن إعدام 13 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وسحب 12 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، وتحرير 4 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن 3 محاضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وناقش محافظ بني سويف، بالأمس، تقرير الصحة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مؤكدا على أنه كلف الدكتورة أمنية حسن المدير الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية .

كما تم ضبط 14 كيلو جرام لانشون منتهي الصلاحية وتم عمل محضر إثبات حالة وقيد بمركز شرطة ببا تحت رقم 1608 جنح ببا.