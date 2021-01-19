أديب يستعرض أوضاع واشنطن قبل تنصيب بايدن: شيء مريب.. ثكنة عسكرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن تحول لثكنة عسكرية استعدادًا لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن الأربعاء المقبل، «أي مواطن راكب عربية يتسئل إنت مين ومين معاك ورايح فين وورينا التصريح اللي معاك وبتعمل إيه، يوم السعادة والهناء اللي أمريكا بتحتفل فيه بتنصيب رئيس جديد تحول لهذا الشكل».

الحرس الوطني في أمريكا منزعج مما يحدث

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية منزعج مما يحدث، «شايفين البلد عاملة إزاي، واشنطن دي المفروض أنها أأمن مدينة في العالم، مفيش حاجة اسمها تصوير دلوقتي هناك، دول راسمين خط على الأرض عشان الناس تحط الكاميرات عليها».

عندما تختبر الدول أشياء كثيرة تتغير

وأشار الإعلامي، إلى أنه عندما تم اختبار الولايات المتحدة الأمريكية في وقت صعب تتغير أشياء كثيرة، «فيه أخبار دلوقتي بتطلع عن اقتحام الكونجرس الأمريكي، كان فيه قوات أمريكية في مبنى مجاور للكونجرس ولم تتحرك، سبب عدم تحركها أن مجالهاش تعليمات رغم أن الكونجرس كان يتم اقتحامه، الكلام ده مش في أي دولة، ده في أمريكا».

وأوضح الإعلامي، أن المحلات التجارية في أمريكا الآن تم غلقها، «متمسمرة بخشب، مش في واشنطن بس ده في 21 ولاية، عشان خايفين يحصل مشاكل، وفي الـ 21 ولاية دول الحرس الوطني بتاعها موجود على الآن من الآن، خايفين من أي اقتحامات، لما الدول العربية تم اختبارها شوفنا مأسي، مش في مصر بس ده الـ 10 سنوات بتوع الربيع العربي».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تستخدم الآن مصطلح «إخفاق أمني» عند الحديث عن اقتحام الكونجرس، «عشان الناس اللي كانوا بيقولوا أحداث محمد محمود، ومش عارفين يأمنوا المكان، ومش عارفين تتعاملوا مع الناس، واشنطن تحولت لشيء غريب».