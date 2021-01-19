أول صورة للفنان علي حميدة داخل معهد ناصر: هناك تحسن ملحوظ

نشرت الصفحة الرسمية للفنان علي حميدة عبر «فيسبوك»، صورة له من داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج.

وكتب أدمن الصفحة: «من داخل مستشفى معهد ناصر الآن، الحمد الله الأمور في تحسن ملحوظ في خلال اليومين اللى فاتوا برعاية كاملة، ونتوجه بالشكر الممنون لمحافظ مطروح، اللواء أركان حرب خالد شعيب، لما قدمه بسؤال مستمر ويومي عن الحالة الصحية للفنان علي حميدة وأرسل له سكرتيره الخاص عاصم محمد مدير مكتب الاتصالات بمحافظة مطروح بكارت خاص بتمنياته بالشفاء».

وتابع حميدة قائلا: «وفيما بعد، سنوافيكم بالتقرير الطبي وماذا تم خلال وصوله لحد الآن بإذن الله، ملحوظة مهمة: كل ما تكتبونه من تعليقات ودعاء ومحبة يقرأها بكل حب وفرح فلا تبخلوا برسالة يقرأها في هذه المحنة الصعبة».

وأعلن الفنان علي حميدة، في 11 يناير، مرضه وقال في تصريح لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة والكلى، وعسر هضم، حيث يعاني من إمساك منذ 10 أيام، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأضاف أنه فضَّل التوجه إلى مستشفى مرسى مطروح، كونه يقطن هناك، وعلى معرفة بالأطباء هناك، وأبدى تخوفه من دخول أي مستشفى بالقاهرة في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كما قال محمد نافع ابن شقيقة علي حميدة والذي يلازمه في المستشفى بعد تحرك وزارة الصحة والتقائه في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الأدوية التي يتناولها يوجد بها مسكنات، تجعله ينام فترات، وتم منع الزيارة عنه، بسبب أشعة المسح الذري، لمنع أى شخص من التعرض للخطر.

وأضاف نافع أن عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، يتواصلون دائما معهم، وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل والفنان منير مكرم.